Bauernmarkt feiert 28. Geburtstag

Groß-Rohrheim. Es war zwar kein runder Geburtstag, aber dennoch gab es reichlich Anlass zum Feiern. Am vergangenen Freitag widmete das Bauernmarktteam dem Juli-Themenbauernmarkt ganz dem Geburtstag. Seit 28 Jahren immer freitagnachmittags dürfen sich die Groß-Rohrheimer auf „ihren“ Wochenmarkt freuen.

Und jetzt in Corona-Zeiten gab es noch etwas zu feiern: Nämlich der erste Themenbauernmarkt seit dem Lockdown, an dem es wieder erlaubt war, im Innenhof der Rathausscheune gemeinsam an Tischen und Bänken zu sitzen. Und das wurde auch dankend angenommen. Zahlreiche Groß-Rohrheimer waren gekommen, um endlich wieder ungestört gemeinsam zu plaudern – mit einem Gläschen Prosecco oder Wein. Und auch der Kuchen durfte wieder direkt vor Ort verzehrt werden mit einer Tasse Kaffee dazu.

Das Bauernmarktteam hatte zum Geburtstag nicht nur für jeden ein kleines Präsenttütchen (der Inhalt waren Zwiebeln und ein Zwiebelkuchen-Rezept passend zur aktuellen Ernte) mitgebracht, sondern man bestückte diesmal auch die Kuchentheke selbst. Die 23 Kuchen und Torten waren für einen guten Zweck gebacken worden. Der Erlös in Höhe von 541 Euro kommt der Bepflanzung des Schüco-Kreisels zugute. Dafür soll vor allem ein kleines Bäumchen gepflanzt werden. Doch hierzu bedarf es noch der Absprache mit Hessen Mobil.

Der nächste Themenbauernmarkt ist am 27. August. Dann geht es um die Zwetschge. Des Weiteren sei auch der (kleine) Bauernmarkt am Freitag (30. Juli) empfohlen. Der hier verkaufte Kuchen kommt der Flutopfer-Hilfe zugute. Christa Rupp vom Bauernmarktteam erinnerte noch einmal daran, dass es im August noch freie Termine für die Bestückung der Kuchentheke gibt.

