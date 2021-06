Bauen in zweiter Reihe

Bürstadt. Auf dem Beethovenplatz in Bürstadt haben Experten nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht und fast 700 auffällige Stellen gefunden, die nun näher untersucht werden müssen. Im zweiten Schritt sind Untersuchungen des Bodens – nach Altlasten und wegen der Tragfähigkeit – geplant. Dafür sind laut Stadtverwaltung 16 Bohrungen vorgesehen. Diese Stellen sollen vom Kampfmittelräumdienst zuerst geprüft und freigeräumt werden. Der Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung wird sich am Mittwoch, 23. Juni, mit diesem Thema befassen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus.

AdUnit urban-intext1

Lidl will erweitern

In zweiter Reihe bauen oder ihre Gebäude erweitern können bald die Hausbesitzer im Südosten der Stadt. Um dies zu ermöglichen, hat die Stadt beim Bensheimer Planungsbüro Schweiger und Scholz die Änderung des Bebauungsplans Kettelerstraße und Oberschultheiß-Schremser-Straße in Auftrag gegeben. Darüber werden die Ausschussmitglieder sprechen, ehe der endgültige Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung fällt. Genauso verhält es sich mit dem Bebauungsplan in den Lächnern. Mit der Änderung soll Lidl die Erweiterung ermöglicht werden. Der Discounter soll um 200 Quadratmeter auf 1200 Quadratmeter wachsen.

Der Betriebshof ist auf das Gelände der früheren Biogasanlage umgezogen, nun soll auch der Wertstoffhof des ZAKB dort angesiedelt werden. Dafür ist eine Zufahrtsstraße nötig. Schließlich steht auf der Tagesordnung noch der Bebauungsplan Mainstraße Nord, den ebenfalls das Planungsbüro Schweiger und Scholz bearbeitet. cos