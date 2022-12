Bauarbeiten beginnen

Bürstadt. Ein halbes Jahr soll die Nibelungenstraße zwischen Wolfstraße und Bahnübergang Forsthausstraße voll gesperrt sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Nibelungenstraße beginnen demnach am 9. Januar – und zwar im Abschnitt zwischen Dammstraße und Bahnübergang Forsthausstraße. Bis voraussichtlich 30. Juni dauere die Vollsperrung. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt von Osten kommend über die Industriestraße, Mainstraße, Bahnhofsallee und Dammstraße – und ebenso in die Gegenrichtung. Busse werden die Haltestellen entlang der Nibelungenstraße teilweise nicht anfahren. Hier sollten die Fahrgäste die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen beachten, heißt es aus dem Rathaus. red

