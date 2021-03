Bürstadt. Nach zwei Jahren Planungsphase war es jetzt endlich so weit: Der Bau der neuen Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bürstadt hat begonnen. Entstehen wird das Gebäude parallel zur Römerstraße und liegt damit bald nur wenige Schritte von der Wache der Feuerwehr Bürstadt Mitte entfernt. Auch der DRK-Ortsverband Bürstadt hat in den bereits vorhandenen Gebäuden seinen Sitz.

Die Kosten für den Neubau werden mit 1,6 Millionen Euro veranschlagt. Das neue Gebäude soll, so hofft DRK-Kreisverbandsvorsitzender Arno Gutsche, bereits Ende des Jahres fertiggestellt sein, spätestens aber Anfang 2022. Gutsche dankte dem Kreis Bergstraße und der Stadt Bürstadt für die Unterstützung bei der Planung der Wache.

Zum ersten Spatenstich griffen Landrat Christian Engelhardt, Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader, der stellvertretende Kreisgeschäftsführer der Rettungsdienst Bergstraße gGmbH, Christian Keilmann, und der Fachbereichsleiter des Rettungsdienstes des Kreis Bergstraße, Jörg Oberkinkhausen, beherzt zur Schaufel. Mit dabei waren auch Stadtbrandinspektor Uwe Schwara, Mitglieder der Feuerwehr und Mitglieder des DRK Ortsverbandes. Bürgermeisterin Schader freute sich über den Baubeginn: „Hier entsteht etwas Tolles“, erklärte sie begeistert. Sie nannte den schnellen Zugang zur B 44 als Pluspunkt für die zukünftige schnelle Versorgung von Patienten im südlichen Ried, die dann von Bürstadt aus erfolgen soll. Außerdem wies Schader darauf hin, dass die Stadt das Gelände dem DRK mit einem Erbbauvertrag zur Verfügung stellen konnte.

Landrat Christian Engelhardt legte in seiner Ansprache den Fokus auf die Weiterentwicklung des Rettungswesens, das an Haupt- und Ehrenamtliche immer größere Herausforderungen stelle, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Für ihn war wichtig, dass zukünftig eine „möglichst gute Versorgung der Bürger“ gewährleistet werden kann.

Moderne Ausstattung

In der neuen Rettungswache werden neben einem Notarzteinsatzfahrzeug auch ein Krankentransport- und ein Ersatzfahrzeug ihren Platz finden. Für DRK-Mitarbeiter, die 24 Stunden im Dienst sind, werden zudem Umkleide- und Sanitärräume gebaut. Zudem soll es Aufenthalts-, Schlaf- und Schulungsräume geben. Ein weiteres Ersatzfahrzeug findet in einer Garage auf dem Gelände Platz.