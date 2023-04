Bastelverkauf für Ostern

Groß-Rohrheim. So kurz vor Ostern gab es am Freitag in der Allee auch wieder den entsprechenden Bauernmarkt. Leider spielte das Wetter nicht ganz so mit. Er ließ es mal regnen und auch mal stürmen. Das veranlasste beispielsweise die „6 Richtigen“, die sonst immer für das leibliche Wohl am Grill sorgten, diesmal ihren Stand nicht aufzubauen. Es war einfach zu windig, wie Christa Rupp vom Arbeitskreis gegenüber unserer Redaktion erklärte. Für die Kinder des evangelischen Kindergartens musste – der schlechten Witterung wegen – ein Platz unter dem schützenden Dach eines der Pavillons gefunden wurden. Hier konnten sie ihr österliches Selbstgebasteltes – kleine Osterlämmer oder Kressehasen – verkaufen. Die Kuchentheke war diesmal mit über 20 Kuchen und Torten bestückt, gebacken von Eltern der evangelischen Kita.

Der nächste Bauernmarkt findet am Freitag, 28. April, statt. Dann gibt es einen Kindersachen-Flohmarkt, der zum Stöbern einlädt. mibu