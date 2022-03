Ball, Band, Seil – alles im Griff

Bobstadt. Sportlerinnen der TG Bobstadt waren beim Gau-Gymnastik-Pokalwettkampf in der Weststadthalle in Bensheim im Einsatz. Nach einer langen zweijährigen Durststrecke konnte der Wettbewerb von der TSV Auerbach erstmals wieder unter normalen Bedingungen durchgeführt werden.

Teilnehmer und Zuschauer durften nur unter 3G-Bedingungen in die Halle, Masken mussten in den Gängen getragen und die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Trotz der aufgrund der Pandemie weiterhin schwierigen Trainingsbedingungen vor dem Wettkampf hatten sich 17 Mädchen der TG Bobstadt entschieden, den Versuch zu wagen.

In der P1 startete Elina Brechenser und belegte den ersten Platz. In der P2 wurde von Jade Neumann der fünfte, von Petra Ludosan der sechste und von Nele Maurer der siebte Rang erturnt. Nargis Azizi (4.) und Xenia Bechtloff (7.) starteten in der P3. Geturnt wurden die Handgeräte Ball, Band und Seil. Dieser Wettkampf war für die höheren Stufen der Qualifikationswettkampf für die Hessischen Einzelmeisterschaften am 15. April.

In der P7/P8 startete Hannah Schäfer und konnte den achten Platz belegen. In der P6/P7 wurde von Seyatesch Hussaini Fünfte und Ayten Saarali Sechste. Im Wettkampf in der P5/P6 starteten Karoline Bär, die den vierten Rang erreichte und als Nachrücker für die Hessische Meisterschaft gilt, und Rabea Spannagel, die den siebten Platz erkämpfte. Im letzten Wettkampf der P4/P5 ertturnten sich Sofia Bär den ersten, Leonie Brechenser den vierten, Mara Buyzer den fünften, Lea Maurer den sechsten, Selma Spannagel den siebten und Yumiko Koch den achten Platz.

In diesem Wettkampf qualifizierte sich Sofia Bär für die Hessische Meisterschaft. Und da der Abstand von Leonie Brechenser vom vierten Platz zu Rang drei nur 0,1 Punkte beträgt, hat die Gau-Fachwartin beschlossen, einen Antrag für Leonie zu stellen, damit sie ebenfalls auf die Hessische Meisterschaft darf. red

