Bürstadt. Spätestens Ende kommender Woche soll die Baustelle an den Rampen von B 44 und B 47 in Bürstadt abgebaut werden. Das teilt Hessen Mobil auf Anfrage der Redaktion mit. Die Arbeiten laufen bereits seit einem halben Jahr, seither ist die Fahrt von Bürstadt-Mitte nach Lorsch und Bensheim gesperrt. Spätestens am 17. Dezember sei alles wieder offen, verspricht Jochen Vogel, Sprecher der

...