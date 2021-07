Bald digital lesen

Bürstadt. Die Bücherei der Kirchengemeinde St. Michael ist eine feste Institution in Bürstadt. Und das schon seit vielen Jahren. Hier gibt es rund 7000 Medien – vom Buch über das Hörbuch bis zu Gesellschaftsspielen. Im Monat kommen etwa regelmäßig 400 bis 500 Personen, die sich etwas ausleihen. Doch an vielen Medien nagt irgendwann der Zahn der Zeit. Die Bücher bekommen Eselsohren und vergilbte Seiten, auch die Hüllen von DVDs oder Hörbüchern zeigen Gebrauchsspuren. Daher veranstaltet die Bücherei hin und wieder einen Flohmarkt, für den diese Medien aussortiert und dann angeboten werden – kostenlos. So geschehen kürzlich auf dem Bürstädter Wochenmarkt.

„Lange waren wir nicht mehr präsent wegen Corona. Daher haben sich in der Zwischenzeit auch reichlich Bücher und anderes angesammelt, das wir nun hier anbieten“, sagte Anja Mokry im Gespräch mit dieser Redaktion. In der Tat waren es am Freitag vor allem Bücher, die bereit lagen, neben Hörbüchern auf CD sowie DVDs und einigen Gesellschaftsspielen. Das Ganze findet bald eine Neuauflage: zum Bazar bei St. Michael Anfang September.

Die Bücherei St. Michael in Bür stadt ist auch während der Som ... Die Bücherei St. Michael in Bür stadt ist auch während der Som merferien geöffnet: Sonntag 10 bis 12 Uhr, Dienstag 16 bis 18 Uhr, Don nerstag 16 bis 19 Uhr und Freitag 10 bis 12 Uhr. Weitere Informationen und der Onlinekatalog finden sich

Wer etwas für sich fand, durfte es kostenlos mitnehmen, aber dennoch steckte jeder etwas Geld in die Spendenbox für neue Medien.

St. Michael führt eine Vormerkliste, etwa für neue Bücher, die auf der Bestsellerliste stehen. Vor allem bei Kinder- und Jugendbüchern wird hiervon reichlich Gebrauch gemacht. Anfang Oktober wird die Bücherei sich dem Onlineverbund „libell-e süd“ anschließen. Dann können Titel für E-Book-Reader ausgeliehen werden. Zur Einführung ist das Ganze noch kostenlos, ab Januar wird dann ein Beitrag verlangt.

