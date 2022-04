Bobstadt. Seit Jahren ist der Bahnübergang in Bobstadt im Gespräch, jetzt beginnen die Arbeiten an der Unterführung. Denn diese ist - mit einer noch zu bauenden Straße ins Gebiet - zwingend notwendig, um den Bahnübergang dann endgültig schließen zu können. Nun teilt die Deutsche Bahn (DB) mit, dass die Arbeiten an der Unterführung für Fußgänger und Radfahrer und dem anschließenden Rückbau des

...