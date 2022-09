Bäschdädder Babbler laden ein

Bürstadt. Jetzt kommen die Bäschdädder Babbler wieder regelmäßig jeden Monat mit einem neuen Programm. Am Mittwoch, 28. September, heißt um 19 Uhr das Motto „Die scheenschd Krankedd dauchd nix“. Gebabbeld wird wieder beim MGV 02, in dessen Vereinsheim in der Waldgartenstraße. Bei freiem Eintritt sind alle Einheimischen und zugereiste Interessierte willkommen. Mit Getränken und belegten Hausmacherwurst-Brötchen sorgen Mitglieder des MGV für die Verköstigung der Gäste.

Die Bäschdädder Babbler werden an diesem Abend in erster Linie über die gesundheitliche Versorgung in Bürstadt reden, wie sie früher war. Da geht es um praktische Ärzte und auch die Zahnärzte sollen thematisiert werden. Zahlreiche Kinder in Bürstadt wurden in der 40er- und 50er-Jahren und auch später mit Hilfe der Amme Barbara Kühn zur Welt gebracht, die von allen Bürstädtern nur liebevoll „die Amme-Fraache“ genannt wurde.

Über Bürstädter Arzte werden Lach- und Sachgeschichten zu erzählen sein. Dabei sind am Mittwoch, 29. September, auch Gäste willkommen, die dazu etwas beizutragen haben und dafür die notwendige „Babbelkaad“ erhalten. Owwer-Babbler Frank Gumbel sagt: „Die Veranstaltung soll nicht nur von meinem Team und mir gestaltet werden, sondern auch durch die Beiträge der Gäste.“ Für lustige musikalische Untermalung sorgt der Babblerfreund Manfred Winkler und am Ende gibt es auch einen kleinen Preis für denjenigen, der ein Mundartquiz rund um Bürstadt gewinnt. red