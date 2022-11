Babbler laden ein

Bürstadt. Die Bäschdädder Babbler laden im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ Bürstadt im Advent“ zu einem interessanten Abend über die Winter- und Fastnachtszeit ein. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des Männergesangvereins in der Waldgartenstraße. Das Babblertreffen findet am Mittwoch, 30. November, statt und beginnt um 18 Uhr.

Reden im Dialekt

Wer kennd de Schießbuckel un is dort Schlidde gfahre? Woann hodds weje Schnej „schulfrei“ gewwe? Woann war de Altrhoi zugfrorre? Wuu hod mär Schliddschuh laafe kenne? Wann hods an Fassnachd gschneid? Wie hod mär friejer in de Werdschafde Fassnacht gfeiert? Hod’s in Bäschdadd e Eisbahn gewwe? Viele Fragen, wer weiß die Antworten?

Wer hierzu etwas beitragen kann, der sollte zum nächsten Babbler-Treffen kommen und darüber berichten. Die Babbler freuen sich über jeden Beitrag und Besucher. Der Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke ist gesorgt. red