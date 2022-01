B 47 bei Bürstadt für mehrere Stunden gesperrt

Bürstadt. Nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen ist die B 47 bei Bürstadt am Montagnachmittag für mehrere Stunden komplett gesperrt worden. Zwei Autofahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat gegen 15.30 Uhr ein Lastwagen ein Rad verloren. Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen, bei dem zwei Fahrzeuge aus entgegenkommenden Richtung zusammengestoßen sind. Bei einem der beiden Fahrer soll Alkohol im Spiel gewesen sein.

Das Ganze spielte sich an der Bürstädter Umgehung ab, kurz bevor die B 47 vierspurig wird. Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Worms kurz hinter Riedrode vollständig ab. Wer aus Richtung Worms kam, musste an der Unfallstelle wenden und auf der Gegenfahrbahn wieder zurückkehren. Dabei suchten sich zahlreiche Verkehrsteilnehmer ihren Weg durch die Bürstädter Innenstadt, es kam zu mehreren Stockungen. Gegen 17.30 Uhr gab die Polizei zumindest eine Spur in Richtung Worms wieder frei, so dass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Bis alle Unfallspuren beseitigt waren, dauerte es bis in die Abendstunden hinein.

