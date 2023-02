Awo gibt Neubaupläne in Bürstadt endgültig auf

Bürstadt. Bürstadt. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Kreisverband Bergstraße plant kein Projekt mehr in Bürstadt. Wie diese Redaktion erfahren hat, führt sie aktuell Gespräche mit der Stadt Lampertheim. „Wir haben überlegt, ob und was genau dort passen könnte“, bestätigt Awo-Geschäftsführer Sebastian Parker. Konkret vorgesehen sei aber noch nichts, betont er.

Tatsächlich ist in Lampertheim einiges in Bewegung. An Stelle des früheren Firmensitzes von Energieried oder im Baugebiet Gleisdreieck sind in naher Zukunft Flächen verfügbar. Ein Sozialzentrum, wie es mal in Bürstadt geplant war, wird es laut Parker jedenfalls nicht geben. Er führe mit verschiedenen Kommunen im Kreisverband Gespräche, welchen Bedarf es jeweils gebe - und wie sich die Awo dabei einbringen könnte.

Für Parker geht es auch darum, die Awo weiterzuentwickeln. Dabei denkt er nicht nur an Angebote im Bereich Pflege für Senioren oder Demenzkranke, sondern auch an Kinderbetreuung. Immerhin hat sein Verband damit schon Erfahrungen gesammelt: In Bensheim führt die Awo eine große Kita. Und die Stadt Lampertheim sucht gerade einen Träger für die noch zu bauende Kita Oberlache. Entschieden ist laut Verwaltung aber noch nichts.

„Langwierige Prozesse“

„Solche Themen ziehen sich oft über Jahre hin, das sind langwierige Prozesse, gerade wenn es um Grundstücke geht“, erklärt Parker. Spruchreif sei daher im Moment nichts. Nur eins kann er sagen: „Für Bürstadt haben wir aktuell keine Ideen.“ Vor sechs Jahren wollte die Awo ein großes Sozial- und Beratungszentrum mit rund 2700 Quadratmetern und einer Tiefgarage für 4,5 Millionen Euro in Bürstadt errichten. Im Neubau sollten die Geschäftsstelle sowie die psychosozialen Beratungsstellen und ambulanten Dienste Platz finden, zudem zehn Appartements für Menschen mit Behinderung und eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke - sowie jeweils eine Begegnungsstätte.

Massiver Protest

Dafür hatte die Stadtverordnetenversammlung den Turnvater-Jahn-Platz in der Nibelungenstraße - unweit des alten Sitzes der Awo - vorgeschlagen. Und dabei nicht mit dem massiven Protest der Anwohner gerechnet, die die Grünanlage erhalten wollen. Daraufhin ruderte die Awo zurück.

Parkers Vorgänger Peter Blessing hatte damals betont, eine für alle Seiten gute Lösung anzustreben und nichts gegen den Willen des Umfelds durchdrücken zu wollen. So kam der brachliegende Beethovenplatz gegenüber ins Spiel. Die Stadtverordnetenversammlung signalisierte ihre Zustimmung, doch das Verfahren zog sich in die Länge, weil Bodenuntersuchungen wegen vermuteter Altlasten im Untergrund nötig waren.

Als sich vor drei Jahren die Behindertenhilfe Bergstraße (bhb) meldete, die in Bürstadt ein Wohnheim errichten möchte, kam erneut der Jahn-Platz ins Gespräch. Wieder gab es Widerstand - inzwischen hat die Stadt der bhb 2600 Quadratmeter auf dem Beethovenplatz verkauft.

Damit war die Awo aus dem Rennen, da sie für ein zweites - zudem ähnliches - Projekt in unmittelbarer Nähe keine Zuschüsse bekommen würde.