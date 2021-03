Bürstadt. Für die Erich Kästner-Schule (EKS) war es eine Premiere: Die erste digitale Lesung hatte Sven Dehoust organisiert. Gehalten hat sie Volker Langenbein vor drei Klassen, die jeweils in ihren Räumen mit viel Abstand saßen. Alle waren über das Internet und mit jeder Menge Technik miteinander verbunden. Laptops, Mikrofone, dazu Beamer und die zugehörige Verkabelung gehörten zur Ausstattung.

Langenbein hätte schon einmal an die EKS kommen und aus „Totengräbers Tagebuch“ vorlesen sollen. Der Termin war aber wegen Corona nicht zustande gekommen. Deshalb war die Idee entstanden, das Ganze virtuell zu organisieren. Dabei waren drei Klassen, die 10 Rb, die 9 Ha und die 9 Hb.

Kleine Überfälle und Diebstahl

In der zehnten Klasse war Carsten Bach mit dabei, der unter anderem die Technik bediente. Er schaltete das Mikrofon an und kümmerte sich auch um die Technik der Klasse von Michael Feick, die ganz in der Nähe untergebracht war. Von dort kamen immer Tonstörungen mit Nachhall, und es brummte gewaltig.

Auch für Langenbein war es die erste Lesung, die er auf diese Art hielt. Der 51-Jährige gab zuerst einen Einblick in seinen Lebenslauf. „Ich war ein kleiner Drecksack. Ich war jung und dumm“, meinte er im Rückblick auf seine Jugendzeit. Damals war er auch noch stolz darauf. Er beging die ersten kriminellen Übergriffe, kleine Überfälle und Diebstahl. Die Folge waren Gerichtsverhandlungen. Seine Mutter drohte, ihn rauszuwerfen, und sie war es auch, die ihn dazu brachte, Gelegenheitsjobs anzunehmen wie als Feldarbeiter.

Ursprünglich hatte Langenbein eine Lehre zum Forstwirt begonnen, war aber durch seine „Gangsterphase“ auf Abwege gekommen. Dann bewarb er sich in seiner Heimatstadt Karlsruhe und bekam ein befristetes Angebot als Gärtnergehilfe auf dem Friedhof. Später blieb er als Totengräber bei der Stadt und betreute einen Friedhof.

Die Schüler hatten verschiedene Fragen vorbereitet, Dehoust übernahm die Moderation. „Wie bist Du mit der Belastung als Totengräber umgegangen?“, lautete eine. „Am Anfang war das ganz leicht. Später, als ich selbst angeschlagen war, war das ein ganz anderer Umgang mit den Hinterbliebenen“, erzählte der Autor. Er hat unter anderem zwei Schlaganfälle überstanden.

Was er dann aus seinem Werk vorlas, war berührend. Er berichtete von seinem ersten Trauerzug im Leben, den er als Gehilfe miterlebte. Damals hörte er das Weinen eines Kindes, das an der Hand des Vaters ging. Der Sarg war weiß und mit weißen Gerbera geschmückt. „Das war wohl die Mutter des Kindes“, meinte er, der mit seinem Kollegen Manne dem Zug aus dem Weg gegangen war und mit ihm hinter Hecken wartete. Das hatte ihn an den Tod seines eigenen Vaters erinnert, der früh gestorben war.

„Helfen ist das Beste“

Seine eigene Beerdigung stellt er sich mit Musik von AC/DC und einer Party vor. Später soll seine Asche auf dem Atlantik verstreut werden. „Unsere Energien werden weiter bestehen und wir werden alle in irgendeiner Lebensform weiterleben“, ist seine Ansicht, denn auch Glaube spielt bei ihm eine Rolle.

Deswegen war sein Rat an die Schüler: „Genießt Eure Zeit und lernt dazu. Ich habe früher den Menschen Unrecht getan. Auf dem Friedhof habe ich gelernt, wie man Menschen helfen kann. Und das ist doch das Beste, was es gibt.“ Er macht sich oft Gedanken darüber, wie er die Trauerfeier für die Angehörigen so „schön“ wie möglich gestalten kann, gerade wenn es um die Beerdigung von Kindern gehe.