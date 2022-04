Bürstadt. „Bei uns in Bürstadt hängt der 206. Bienenfutterautomat von insgesamt 210 in ganz Deutschland“, erzählt Stefanie Ackermann, die den knallgelben Bienenfutterautomaten in ihre Heimatstadt gebracht hat. Hierfür, und für die Pflanzung von 2600 Blumenzwiebeln im Quartier, erhielt sie über das Förderbudget des Verfügungsfonds des Quartiersbüros 1000 Euro.

Ab sofort kann für 50 Cent

...