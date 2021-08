Autofahrer hat Drogen genommen

Riedrode/Lampertheim. Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben am Donnerstag Schwerpunktkontrollen zu Drogen und Alkoholfahrten durchgeführt. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr wurden auf der Bundesstraße 47 auf Höhe des Bürstädter Stadtteils Riedrode 34 Fahrzeuge und 41 Personen kontrolliert.

500 Euro hinterlegt

Bei einem polnischen Fahrzeug stellten die Ordnungshüter einen Steuerverstoß fest. Bei einem weiteren Autofahrer besteht der Verdacht, dass er ohne Führerschein unterwegs war. Für die Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ein 26-jähriger Opelfahrer mit auf die Polizeiwache genommen, weil er laut Eindruck der Beamten zuvor Cannabis konsumiert hatte. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er mit Blick auf das bevorstehende Strafverfahren 500 Euro hinterlegen.

Mängel an Fahrzeugen

Auf der Landesstraße 3110 in der Neuschloßstraße in Lampertheim nahmen die Beamten zwischen 21.30 und 23 Uhr weitere 18 Fahrzeuge mit 22 Personen genauer unter die Lupe. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann aus Bürstadt kontrolliert, der von griechischen Behörden zur Aufenthaltsermittlung gesucht wird. Des Weiteren wurden an insgesamt acht Fahrzeugen kleinere Mängel, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums behoben werden müssen, festgestellt. Bei den Drogen- und Alkoholtests gab es hier keine Auffälligkeiten. kur/pol