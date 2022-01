Auto brennt auf Waldparkplatz aus

Bürstadt. Komplett ausgebrannt ist ein Auto am Samstag auf dem Waldparkplatz in der Bürstädter Wasserwerkstraße. Ein weiteres Fahrzeug, das daneben parkte, ist laut Feuerwehr leicht beschädigt worden. „Als der Fahrer ausstieg, bemerkte er, dass Flammen aus dem Motorraum schlagen und alarmierte uns“, sagt Stadtbrandinspektor Uwe Schwara. Der Fahrer habe nur noch seine Habseligkeiten aus dem Pkw retten können. Die Einsatzkräfte waren knapp eine Stunde beschäftigt, um den Brand zu löschen und alles sorgfältig zu kontrollieren – gerade wegen der Nähe zum Wald. „Wir hatten Glück, dass gerade alles so nass ist.“ Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. cos

