Austausch in der Trauergruppe

Bürstadt. Die Palliativ- und Hospiz-Inintiative im Ried mit Sitz in Bürstadt, kurz PaHoRi, bietet wieder an, das Gespräch in der Trauergruppe zu finden. Die Trauergruppe bietet Unterstützung auf dem eigenen Weg, in die und aus der Trauer heraus zu finden. Die Trauergruppen bieten einen geschützten Ort für die Trauer. Zusammenzukommen, um sich gegenseitig zuzuhören und sich auszutauschen, voneinander zu lernen und sich mit fachlichen Impulsen von qualifizierten Trauerbegleitern begleiten zu lassen, ist das Ziel des gemeinnützigen Vereins PaHoRi.

Die nächste Trauergruppe findet sich am Montag, 28. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr in den PaHoRi- Geschäftsräumen, Schubertstraße 31, in Bürstadt zusammen. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln für öffentliche Veranstaltungen unter elf Personen, teilt der Verein mit.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter. 06206/7102030 oder info@pahori.de. red

