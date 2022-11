Ausstellung über Engel

Bobstadt. Die Evangelische Kirchengemeinde Bobstadt lädt am ersten Adventssonntag zu einer Engelausstellung ein. Ob aus Stroh, Holz, Keramik, gehäkelt, von Kindern gebastelt, klein oder groß – man werde staunen über die angebotene Vielfalt, teilt die Gemeinde mit. Engel würden oft als Gesandte Gottes angesehen. Sie kämen in vielfältiger Gestalt, beispielsweise als Himmelsboten oder als Beschützer und Helfer in der Not. Gerade in der Weihnachtszeit tauchen Engelsfiguren in jeder erdenklichen Form zur Dekoration von Heim und Garten auf.

Die Ausstellung beginnt am Sonntag, 27. November um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und ist bis 11 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kirchengemeinde freut sich über Leihgaben für die Ausstellung: Wer seinen Lieblingsengel ausleihen möchte, meldet sich bei Daniela Beringer unter Telefon 06245/5548. red