Aussteller können sich anmelden

Bürstadt. Im kommenden Jahr soll es in Bürstadt wieder einen Frühjahrsmarkt geben. Als Termin wurde das Wochenende 25. und 26. März festgelegt – was wegen der verlängerten Osterferien und der Feiertage nicht ganz einfach war. Deshalb wird nicht wie sonst am Wochenende vor dem Ostersonntag gefeiert, sondern schon zwei Wochen zuvor, um Überschneidungen zu vermeiden. Grundsätzlich halten die Organisatoren aber am Konzept fest und hoffen auf viele Beteiligte, die sich in der Bürstädter Innenstadt präsentieren wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Anmeldung zum Frühjahrsmarkt ist nur online möglich unter www.buerstadt.de/de/kultur-freizeit/veranstaltungen/fruehjahrsmarkt – und zwar bis Freitag, 24. Februar. Die erste Ausstellersitzung ist bereits für Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr geplant. red