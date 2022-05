Bürstadt. Es geht um seltene Tiere und Pflanzen, wertvolle Lebensräume - und ordentlich viel Geld: Rund 3,5 Millionen Euro liegen jedes Jahr in Wiesbaden für den Naturschutz bereit. Und werden zum großen Teil nicht abgerufen. Das will der Landschaftspflegeverband Bergstraße künftig ändern. „Wir unterstützen die Mitglieder dabei, das Geld in die Kommunen zu holen“, erläuterte Volker Knaup

...