Ausschüsse tagen zum ersten Mal

Bürstadt. In Bürstadt gibt es ab sofort vier Ausschüsse, deren Mitglieder sich am Mittwoch, 5. Mai, erstmals zu den konstituierenden Sitzungen im Bürgerhaus Riedrode treffen. Es beginnt mit dem Haupt- und Finanzausschuss, dessen Sitzung der neue Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl (SPD) eröffnet. Danach steht die Wahl des Ausschussvorsitzenden und des Stellvertreters an. Danach werden die Schriftführer bestimmt. Auch Anfragen und Mitteilungen sind in der ersten Sitzung möglich. Diese soll nur rund 20 Minuten dauern, denn danach folgt die konstituierende Sitzung des Ausschusses für Bau und Stadtentwicklung – mit derselben Tagesordnung. Anschließend sind der neue Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität sowie der Sozialausschuss an der Reihe. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können jeweils unmittelbar vor Eröffnung der eigentlichen Sitzung Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung stellen. cos

