Ausnahmen werden künftig zur Regel

Bobstadt. Der Jahreswechsel ist für viele Menschen ein Anlass, um sowohl zurück als auch nach vorne zu blicken. Und so hat es auch die evangelische Kirchengemeinde in Bobstadt getan. Sie ließ das Jahr 2021 – angefangen von Weihnachten 2020 an – Revue passieren und machte sich Gedanken um die Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft:

In Corona-Zeiten ist die Planbarkeit schwierig. So stiegen die Coronazahlen im Dezember 2020 so rasant an, dass die Gottesdienste bis auf Weiteres ausfallen mussten. Stattdessen gab es am Kirchenportal ,Gottesdienst to go’, mit Lichtertüten und Weihnachtsgruß. Am 25. Dezember kam die Tochter der Pfarrerin Johanna Gotzmann auf die Welt – als einen Lichtblick und ein Hoffnungszeichen in dieser Zeit wurde dieses freudige Ereignis von der Gemeinde gedeutet.

Am 13. Juni wurde per Briefwahl über den neuen Kirchenvorstand abgestimmt. Alle aufgestellten Kandidaten wurden gewählt: Daniela Beringer, Frieder Herrmann, Natascha Poletar und Gerdi Schmitzer und als Jugenddelegierte Bianca Sulger. Der neue Kirchenvorstand wurde schließlich am 3. September ins Amt eingeführt. In der konstituierenden Sitzung wurde Daniela Beringer zur neuen Vorsitzenden gewählt, Stellvertreter ist Pfarrer Rainer Heymach. Außerdem wurde beschlossen, für Gottesdienste die 2G-Regel einzuführen. Somit waren auch wieder andere Veranstaltungen im Gemeinderaum möglich.

Mit dem Ende des Jahres war wieder Zeit, Abschied zu nehmen, denn der Vertretungsdienst von Pfarrer Dominik Kanka endete. Pfarrerin Johanna Gotzmanns kehrte nach ihrer Elternzeit im Dezember zurück und auch Pfarrer Rainer Heymach ist nach langer Krankheit zurück.

Singkreis aufgelöst

Eine Gruppierung der evangelischen Gemeinde hat die Pandemie nicht überstanden. „Der Singkreis musste leider wegen fehlender Mitglieder aufgelöst werden“, gibt die Gemeinde bekannt. Der Blick in die Zukunft ist vorsichtig optimistisch: Zur Zeit finden wieder regelmäßige Präsenzgottesdienste statt. Der Zutritt ist allen Geimpften und Genesenen gestattet. Es besteht Maskenpflicht. „Durch die 2G-Regel ist es auch möglich, die Gruppenveranstaltungen wieder aufleben zu lassen, und wir hoffen sehr, dass es auch bald wieder eine Einladung der ,Frühstücksfrauen’ geben wird“, heißt es von Seiten der Gemeinde.

Doch auch neben der Pandemie sieht sich die Gemeinde mit Herausforderungen konfrontiert: „Der allgemeine Rückgang der Gottesdienstbesucher in den Kirchen macht sich auch in unserer Gemeinde bemerkbar. Einsparungen sind gefordert. Die Kirchenleitung trägt uns auf, nach neuen Wegen zu suchen, um auch mit weniger Ressourcen flexibel bleiben zu können“, lautet der Auftrag.

Konkret bedeutet das eine engere Zusammenarbeit mit der Bürstädter Gemeinde. „Die Bildung sogenannter ,Nachbarschaftsräume’ ist entscheidend für die Verteilung von Gebäuden, Personal und Pfarrern. Der Begriff ,Gemeinde’ wird neu gedacht werden müssen“, benennt man in Bobstadt die Veränderungen. „Was wir im vergangenen Jahr mit sich abwechselnden Pfarrern als Ausnahme empfunden haben, wird in Zukunft die Regel sein. Sehen wir es als Chance, die Vielfalt der Pfarrerinnen und Pfarrer kennenzulernen“, fordert die Gemeinde, den Blick auf das Positive zu lenken. „Die Aufgaben sind groß – gerade auch jetzt mit den zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie. Wir blicken jedoch voller Hoffnung und Optimismus in das neue Jahr“, lautet der abschließende Ausblick. red