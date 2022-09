Auskunft zu Radwegen

Bürstadt. Die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) in Bürstadt hofft auf rege Beteiligung beim Fahrradklima-Test. Dies ist bis 30. November unter https://fahrradklima-test.adfc.de möglich. Dabei ist laut Bürstadts Sprecherin Martina Moldon die Praxiserfahrung gefragt: Ob das Fahrradfahren in der eigenen Stadt Spaß macht und sicher ist. Auch über den Zustand der Radwege und Radfahrstreifen geben die Teilnehmer Auskunft und können kritische Stellen benennen. Moldon erhofft sich davon wichtige Rückmeldungen für Politik und Verwaltung. Wer den Fragebogen auf Papier ausfüllen will, kann sich direkt an sie wenden: per E-Mail an martina.moldon@adfc-bergstrasse.de. Sie gibt auch Auskunft über den Radlertreff, der sich alle vier Wochen in Bürstadt trifft. Dabei sind interessierte Teilnehmer noch willkommen. cos

