Ausflug nach Fürth

Biblis. Im nahezu voll besetzten Bus fuhr die Seniorengemeinschaft in Richtung Odenwald. Das Wetter meinte es gut und alle waren der Meinung, wenn Engel reisen lacht der Himmel.

Organisatorin Erika Ritter begrüßte alle Gäste recht herzlich, die aus allen drei Ortsteilen kamen. Fast punktgenau kamen die Senioren im Schleenhof an, der sehr rustikal gestaltet ist. Nach der Essensaufnahme wurde es auch bald zügig serviert und schmeckte auch allen gut. Es musste auch verdaut werden und Bewegung war von Nöten. Die meisten taten dies auch und konnten einen schönen Rundgang machen. Wer sich das nicht zu traute, konnte auf der Sonnenterrasse Platz nehmen und sich so die Gegend anschauen. Oberhalb vom Restaurant wird gerade eine wunderschön gelegene Seniorenresidenz gebaut. Gegen 16 Uhr gab es noch Kaffee und Kuchen. So gesättigt konnte die Seniorengemeinschaft um 17 Uhr die Heimfahrt antreten.

Alle waren sich einig, einen schönen, gemütlichen Tag erlebt zu haben. Erika Ritter wies noch auf das am 26. Oktober stattfindende Oktoberfest im Bürgerzentrum hin. Dort wird es zu guter Unterhaltung auch Weißwürste mit süßem Senf und Laugen-Stangen geben. red