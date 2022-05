Ausflug mit Schifffahrt auf dem Rhein

Bürstadt. Nach zwei Jahren Corona- bedingter Zurückhaltung wagte der Männergesangverein Harmonie Bürstadt einen ersten Ausflug. Die Nachfrage war groß, so dass schon nach kurzer Zeit der Bus ausgebucht war. Ziel des Tagesausflugs war das Unesco Welterbe „Oberes Mittelrheintal“.

Dieser Teil des Rheins gilt als sein schönster, sind doch oberhalb beider steilen Flussufer eine stattliche Reihe von Burgen, allerdings meist Ruinen, zu bestaunen. Bevor die Gruppe in Bingen ein modernes Panoramaschiff bestieg, spazierte ein Teil auf dem im Rahmen einer Landesgartenschau neu gestalteten Rheinufer, vorbei am mittelalterlichen Kran, bis in die Nähe des Mäuseturms. Ein anderer Teil schlenderte durch die am Samstagmorgen geschäftige Innenstadt mit Markt und allerlei kleinen Läden.

Da der Ausflugstag sonnig und trocken war, genossen einige Ausflugsteilnehmer das beeindruckende Panorama links und rechts des Flusses vom Deck des Schiffes aus. Aus den Lautsprechern des Schiffes wurden die zahlreichen Sehenswürdigkeiten bezeichnet und teilweise auch kurz deren Geschichte erzählt. So war die Fahrt sehr kurzweilig und mancher war überrascht, schon in St. Goar anzukommen.

Bummel durch Sankt Goar

Sankt Goar, ein kleines Städtchen mit großer Vergangenheit, weiß seine Gäste zu bewirten. So stärkten sich viele Reiseteilnehmer nach einem Bummel durch die Hauptstraße. Die Busfahrt danach rheinaufwärts entlang des linken Rheinufers gab Gelegenheit, noch einmal das einzigartige Panorama dieses Abschnitts des Rheintals zu genießen. Zum Tagesausklang kehrten die Harmonieler in einer Gaststätte in Alzey ein. Eine Gaststätte mit Museum, denn außer einem gemütlichen Biergarten bietet das Lokal in seinen Räumen unzählige Nähmaschinen, Uhren, Kaffeegeschirre und Spielzeug aus mehreren Jahrhunderten zum Anschauen und Staunen.

Froh gestimmt fuhren die Harmoniemitglieder nach einem gelungenen Tag zurück ins Ried und freuen sich schon auf die Ausrichtung des Waldgartenfestes am Pfingstsamstag und den Besuch des Weinfestes auf dem Schützenhof in Osthofen am 13. August. red