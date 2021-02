  Aufregung um Funkmast am Sportplatz Riedrode

Bürstadt. Aufregung in Riedrode: Am Sportplatz laufen Bauarbeiten, um einen knapp 35 Meter hohen Funkmasten aufzustellen. Mit einem Bagger wird derzeit die Fläche eingeebnet, Elemente aus Beton fürs Fundamente aus Beton stehen schon bereit. Weichen mussten dafür eine Kiefer und eine Hainbuche.

Einige Bürger vor Ort wandten sich alarmiert an die Ortsbeiräte, warum das gewählte Gremium nichts dagegen unternehme. Laut Ortsvorsteherin Kirstin Garb fürchten sie eine erhöhte Strahlenbelastung. Selbst Garb habe von der Installation nichts gewusst. „Der Ortsbeirat ist wirklich erbost, dass die Stadt ihn nicht informiert hat.“

„Unschädlich an der Stelle“

Auf Anfrage im Rathaus erklärt Bürgermeisterin Bärbel Schader: „Wir haben an der Stelle ein Funkloch. Das merkt man jedes Mal, wenn man auf der B 47 unterwegs ist.“ Deshalb sei für den Funkmast extra eine Stelle gewählt worden, die weit genug - und zwar 270 Meter - von den nächsten Wohnhäusern entfernt sei. „Für eine flächendeckende Versorgung müssen wir solche Türme aufstellen.“ Dieser komme in die Nähe des Sportplatzes, wo derzeit auch kein Betrieb herrsche. „Das ist nicht mitten im Ort, sondern absolut unschädlich an der Stelle“, betont Schader. Andere Funkmasten in Bürstadt stünden direkt in Wohngebieten. Aber auch dort seien bis dato keine negativen Auswirkungen bekannt.

Den Beschluss zu dem Funkmasten hat der Magistrat schon vor eineinhalb jahren gefasst. Dafür wird die Parzelle des städtischen Grundstückes an die Deutsche Funkturm GmbH vermietet, um den Mobilfunkempfang zwischen Riedrode und Lorsch zu verbessern. Nach Angaben der Stadt diene der Sendemast allen Anbietern eines Mobilfunknetzes.

Der Standort sei in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, der Stadt und dem Forst so ausgewählt worden, „dass erforderliche Rodungen so gering wie möglich notwendig waren“, teilt das Rathaus mit. Ortsvorsteherin Kirstin Garb ist überzeugt, dass die Aufregung geringer gewesen wäre, wenn die Riedroder vorher gewusst hätten, was am Sportplatz passiere. Sie will bei der Bundesnetzagentur eine Messung der Strahlenbelastung beantragen: vor und nach Inbetriebnahme des Masts. „Diese Messung werden wir an verschiedenen Stellen im Ort veranlassen, beispielsweise am Kindergarten, und dann miteinander vergleichen.“ cos