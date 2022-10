Auflösung im zweiten Anlauf

Bürstadt. Fast wäre im ersten Anlauf alles erledigt gewesen: „Wir hätten noch vier Leute mehr gebraucht für den Beschluss“, sagt Christa Wasem (kleines Bild). „Dann hätte sich der Liederkranz auflösen können.“ Der traditionsreiche Bürstädter Gesangverein wollte bei der Sitzung am Freitag eigentlich endgültig einen Schlussstrich ziehen. Allerdings hätten dafür mindestens 31 der 122 Mitglieder anwesend sein müssen. „Das hat nicht ganz gereicht“, bedauert die langjährige Vorsitzende.

Also ist ein weiteres Treffen in zwei Wochen nötig: Am Freitag, 18. November, 17.30 Uhr, sind die Liederkranz-Mitglieder erneut ins Vereinsheim der Garten- und Naturfreunde eingeladen. Dann reicht es aber aus, wenn sich drei Viertel der Sitzungsteilnehmer für die Auflösung ihres Vereins entscheiden – egal wie viele an diesem Abend dabei sind, erläutert Christa Wasem. An diesem Abend sollen die Anwesenden dann auch beraten, was mit dem Vereinsvermögen passiert.

Fest steht auf jeden Fall, dass es noch eine gemeinsame Abschiedsfeier gibt, die am Freitagnachmittag, 9. Dezember, ebenfalls bei den Garten- und Naturfreunden stattfindet. Bei Kaffee und Kuchen soll es ein bisschen festlich werden, aber auch lustig und gesellig. „Im nächsten Jahr hätten wir 175-jähriges Bestehen feiern können“, sagt die Vorsitzende. Und findet es sehr schade, dass es mit ihrem Verein nun nicht mehr weitergeht. „Unsere Mitglieder sind halt älter geworden, dann ist man auch gemütlicher“, hat sie aber durchaus Verständnis dafür, dass es ruhiger geworden ist um den Liederkranz. Ihr falle mit ihren 76 Jahren selbst auch vieles schwerer – dabei gehört sie zu den jüngsten Aktivposten des Liederkranz.

Bei der Sitzung am Freitag wurde Christa Wasem gemeinsam mit ihrer Vorstandskollegin Rita Pabst zur Liquidatorin gewählt. Nun kümmern sich die beiden Frauen um die Auflösung – und haben damit jede Menge zu erledigen. Wie die Verwendung des Vereinsvermögens, dass – so sieht es die Satzung vor – an die Stadt Bürstadt geht. Aber Christa Wasem ist sich sicher, dass die Liederkranz-Mitglieder dabei Wünsche äußern können. sbo (Bild: Christine Dirigo)