Bürstadt. Mal einen Ballon zum Geburtstag, mal Dekoration nach einer Geburt, ab und zu ein Kinderkostüm. Vom traditionellen Trubel während der tollen Tage ist das Kostümgeschäft Fortmann Mascerade so weit entfernt wie nie zuvor. Sonst strömen Narren aus der gesamten Umgebung in Bürstadts Nibelungenstraße, um sich einzukleiden und passend auszustatten. „Unser Umsatz liegt bei fünf bis sieben Prozent“, sagt Chefin Diana Fortmann-Jobke. Doch jammern ist nicht ihr Ding, lieber benennt sie, was schief läuft: „Wir haben noch nichts bekommen von der November- oder Dezember-Hilfe. Für uns ist das eine sehr schwierige Situation.“

Kostüme in großer Auswahl Auf zwei Etagen und rund 600 Quadratmetern bietet Fortmann Mascerade in der Nibelungenstraße 112 bis 114 in Bürstadt mehr als 20 000 Karnevals- und Halloweenartikel an. Bis Fastnachtsdienstag ist das Geschäft täglich geöffnet, nach Aschermittwoch nur noch tageweise. Nach telefonischer Vorbestellung ist die Abholung vor Ort möglich. „Wir können Ware im Schaufenster zeigen, aber es darf keine Beratung oder Anprobe stattfinden“, sagt Chefin Diana Fortmann-Jobke. Die Aufenthaltszeit im Geschäft solle möglichst kurz gehalten werden. Deswegen ist im Laden nur die Herausgabe und das Bezahlen der Ware möglich.

AdUnit urban-intext1

Ihr Steuerberater habe noch nicht einmal einen Antrag stellen können für die staatliche Unterstützung. „Ständig kommt es dabei zu Änderungen, das ist chaotisch.“ Derzeit werde noch geprüft, ob die Überbrückungshilfe nicht gleich passender wäre, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Jobke. Aufs Konto sei lediglich die Ersthilfe im April geflossen. „Das war’s. Mehr gab’s nicht. Unsere laufenden Kosten haben wir hier trotzdem.“ Mitarbeiter wurden bereits gekündigt, weil es keine Perspektive gebe. Den Lockdown will Fortmann-Jobke aber nicht kritisieren. „Ich bin keine Politikerin und möchte diese Entscheidungen nicht treffen und auch die Verantwortung nicht tragen.“ Höchst problematisch sei jedoch, dass die versprochenen Hilfen für den Mittelstand kaum fließen.

„Eigentlich müssten wir jetzt den Umsatz machen, von dem wir im Sommer unsere laufenden Kosten decken.“ Stattdessen muss die Familie jetzt, wo normalerweise Hauptsaison wäre, an ihre Rücklagen gehen. Für die Kunden sind sie trotzdem jeden Tag da. Zumindest noch bis Aschermittwoch. Wenn Kunden etwas brauchen, rufen sie zuvor an und lassen sich beraten. „Das geht gut, weil wir Erfahrungswerte haben und unsere Produkte kennen“, sagt die Chefin. Vor allem ihr Mann Wolfgang Jobke und Sohn Jan nehmen die Gespräche an. „Eine Anprobe können wir aber nicht ersetzen“, gibt sie zu. Allerdings kaufe auch keiner hochwertige Kostüme, die das zwingend notwendig machten.

Waldspaziergänge mit Musik

Das Feiern vermisst Diana Fortmann-Jobke sehr. Während der Kampagne lässt ihre Arbeit im Geschäft das kaum zu, aber sobald es ruhiger wird, besucht sie mit ihrem Mann Veranstaltungen und Konzerte. „Das ist mein Ausgleich und ein großes Stück Lebensqualität. Die Kultur fehlt – und auch der zwischenmenschliche Austausch.“ Im Moment unternimmt sie lange Waldspaziergänge: allein, mit Partymusik auf den Ohren. Ein Ersatz sei das aber nicht. Sie hofft jetzt auf den Sommer und dass dann wieder mehr möglich ist. „Wenn es wieder Veranstaltungen gibt, brauchen die Leute wieder das ein oder andere Accessoire.“ Dann würden sicherlich auch Hochzeits- oder Geburtstagsfeier nachgeholt.

AdUnit urban-intext2

Bis dahin versucht die Familie, über die Runden zu kommen. Ihr Sohn Jan arbeite nun nebenher bei der Post, ihr Ehemann kümmere sich verstärkt um eigene Immobilien und erledige dabei viele handwerkliche Arbeiten selbst. „Und ich suche einen IT-Job. Es muss Geld reinkommen. Wir werden uns irgendwie über Wasser halten“, sagt sie bestimmt. Zudem arbeiten sie an ihrer Internetseite, um die Produkte noch besser zu präsentieren. Und sie wollen sich dem Lieferservice „Onkel Alfred“ in Bürstadt anschließen.

Das Geschäft aufzugeben, sei auf gar keinen Fall eine Option. „Wir sind auch nicht alt genug, um in Ruhestand zu gehen. Zudem leben wir hier unseren Traum: Vor 20 Jahren sind wir weg von den Fahrrädern und haben seither voll auf Kostüme gesetzt. Das ist mein Lebenswerk – und das meines Gatten.“ Sie wollen trotz aller Schwierigkeiten nach vorn schauen. Und ganz zum Schluss sagt sie: „Idealisten werden nicht reich, sie werden glücklich. Daran halten wir fest, denn wir sind Idealisten.“