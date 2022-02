Auf Vorgaben berufen

Bürstadt. Der Bürstädter Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl (SPD) bezieht Stellung und weist die Vorwürfe der CDU entschieden zurück, er habe sich gegenüber der Bürgermeisterin respektlos verhalten. Damit reagiert er einen Tag vor der Stadtverordnetenversammlung auf den Antrag der CDU, ihn als Parlamentschef abzuwählen. Die Konservativen werfen Siegl vor, er habe sich gegenüber Bürgermeisterin Bärbel Schader im Ton vergriffen, ihr Rederecht eingeschränkt und damit gegen die Hessische Gemeindeordnung (HGO) verstoßen.

Das sieht der langjährige SPD-Politiker allerdings ganz anders. „Auch eine Bürgermeisterin hat sich an Vorgaben zu halten“, stellt er in einer Mitteilung fest. Während einer laufenden Abstimmung sei eine Stellungnahme unzulässig, verweist er seinerseits auf die HGO. Deshalb habe er in diesem Moment keine weiteren Redebeiträge zulassen können. Dazu komme der Eindruck, die Mehrheit der Stadtverordneten sollte dazu bewegt werden, dem Haushalt wie vorgelegt zuzustimmen. „Dies geschah das eine oder andere Mal in einer Form, die ich als Vorsitzender laut der HGO nicht akzeptieren darf.“ Seine Aufgabe sei es, darauf zu achten, dass die Bestimmungen von allen eingehalten werden, stellt Siegl klar. Und das werde er auch in Zukunft tun. sbo (Bild: B. Nix)