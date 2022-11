Auf Pokaljagd

Bürstadt. Erst kürzlich war es so weit, der Einzel-Pokalwettkampf in Einhausen stand an. Es traten insgesamt 15 Turner und Turnerinnen vom TV Bürstadt zum Wettkampf an. Die Mädchen der Leistungsgruppe sicherten sich insgesamt zwei Plätze auf dem Podest. In der Kategorie acht Jahre belegte Holly Werle den ersten Platz und bekam somit auch den Pokal. Lina Sanchez Rivero belegte den sechsten Platz mit einer starken Leistung am Boden.

Ebenfalls den Pokal sicherte sich Magdalena Molitor in der Kategorie neun Jahre. Luisa Keinz erturnte den dritten Platz auf dem Treppchen. Ihre Teamkollegin Laura Genzel freute sich mit einer starken Leistung über den vierten Platz. Julia Hentrich (Platz fünf) begeisterte die Kampfrichter mit einem Grätschsprung über den Bock. Svea Marsch (Platz zwölf) zeigte im Wettkampf zwölf Jahre und jünger mutig ihre starken Übungen am Boden und Balken.

Die Turnerinnen und Turner des TV Bürstadt am Vormittag (l.) und am Nachmittag beim Wettkampf. © TV Bürstadt

Im Wettkampf 14 Jahre und jünger starteten die drei Mädchen am Stufenbarren, bevor es zum Balken ging. Dort zeigte Anna Weidenauer (Platz neun) eine starke Übung am zehn Zentimeter breiten Schwebebalken. Anna Schöcker bewies ihr Können am Boden und erreichte den elften Platz, dicht gefolgt von ihrer Teamkollegin Mia Giesbrecht (Platz zwölf), deren bestes Gerät ebenfalls der Boden war.

Die Jungs des TV Bürstadt bewiesen ebenfalls ihr Können. In der Kategorie sieben Jahre und jünger turnte Maximilian Kunz seinen ersten Wettkampf und sicherte sich mit unglaublichen elf Punkten Vorsprung den Pokal. Sein Teamkollege Maximilian Schönberg gewann den Pokal im Wettkampf zehn Jahre und jünger mit einer sehr guten Wertung am Barren. Roman Boschmann belegte einen hervorragenden zweiten Platz, und den dritten Platz erreichte Dominic Weibert. red