Auf Kinderfüße achten

Bürstadt. Podologin Carina Denschlag hat in der Bürstädter Kindertagesstätte Villa Kunterbunt die Kinder auf eine spannende Reise rund um das Thema Füße mitgenommen. Sie schaute, ob deren Schuhe passen, machte Fußgymnastik mit ihnen und forderte sie auf, dass sie sagen, wenn es an den Füßen drückt.

Als Podologin pflegt sie Füße, gibt Tipps zur richtigen Pflege und führt darüber hinaus auch spezielle Behandlungen erkrankter Füße durch. Sie bietet seit März kostenfreie Beratungszeiten für Kinderfüße an, schaut nach Deformationen, Nagelerkrankungen oder -verformungen sowie Verletzungen. Ebenso berät sie über passendes Schuhwerk und die richtige Schnitttechnik für Fußnägel. „Es ist eine Zunahme an schwierigen Fällen bei jungen Füßen wahrzunehmen, die teils podologisch nicht mehr behandelt werden können“, stellt Denschlag fest. Oftmals sei dann schon ein ärztlicher Eingriff nötig, viele Kinder liefen lange mit Beschwerden oder hochentzündeten Fußzehen herum, gewöhnen sich an den Druck und melden zu spät, dass was nicht stimmt.

Dabei könnten viele Probleme an den Füßen durch passendes Schuhwerk, vernünftigen Nagelschnitt und elterliche Kontrollen reduziert werden. Hierfür möchte sie nicht nur die Erwachsenen sensibilisieren, sondern auch die Kinder. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder früh lernen, wie wichtig gesunde Füße sind, gerade als Fundament für den ganzen Körper“, sagt Kita-Leiterin Jennifer Kühn.

Spielerisch bereitete Carina Denschlag die Kinder mit dem Bilderbuch von Tausendfüßler Tobi auf das Thema Füße vor. In dem auch die besondere Funktion der Füße beschrieben wir. 25 Jungen und Mädchen lauschten gebannt, zogen ihre Schuhe aus und massierten ihre Füße mit Igelbällen. Sie hüpften auf einem Bein oder machten den Zehen- sowie Hackengang. „Damit kann man sehr gut die Fußmuskulatur stärken“, erklärt die Podologin. Schließlich maß sie die Füße der Kinder. Bei fünf Kindern waren die Schuhe entweder eine Schuhgröße zu groß oder gar zu klein für die eigentliche Fußgröße. „Bei Sandalen ist das nicht ganz so schlimm, die kann man halbwegs passend noch einstellen, bei geschlossenen Schuhen sieht das schon anders aus.“ Die gemessenen Werte und passende Schuhgröße für jedes Kind wurden auf ein Blatt Papier geschrieben, und auf dieses setzten die Kinder dann einen farbigen Fußabdruck von sich.

„Wer schneidet daheim den eure Fußnägel?“, lautet die nächste Frage. Meist sind es noch die Eltern, die so auch die Füße nach Schwachstellen und Problemen kontrollieren können. Die Zehennägel sollten gerade abgeschnitten werden und nicht zu kurz, besser so, dass die Ecken über dem seitlichen Hautrand liegen. Ohne das Wissen der richtigen Schnitttechnik kann so ein Nagelschnitt schmerzhaft enden. Gerade beim runden, zu kurzen oder zu tiefen Abschneiden komme es zu Schnittverletzungen oder Schädigungen durch Einwachsen der Nägel. Zum Schluss bekamen alle noch ein Maßband für die Füße geschenkt. Mit diesem kann man beim Schuhkauf die Füße der Kinder abmessen und dann das Band in die Schuhe legen, um zu schauen, ob die Innenlänge auch wirklich passt.

Die nächste kostenfreie Beratung für Kinder bietet sie am Samstag, 31. Juli, an. Ein Termin dauert 30 Minuten, eine Anmeldung ist notwendig unter 0151/42 54 20 06.

