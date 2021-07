Auf Kerwe gesammelt

Riedrode. Das Schicksal der Hochwasseropfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen berührte auch das Kerweteam in Riedrode. Deshalb wurde zum Frühschoppen am Kerwemontag mit Rippchenverkauf eine Spendenbox aufgestellt, in die alle etwas hineinwerfen konnten. Das Angebot war lediglich als Abholservice ausgerichtet, aber dennoch kam ein größerer Betrag zusammen, den die Gäste in die Box warfen.

Dieser wurde anschließend von den Mannschaften der 1, der 1B und den Alten Herren aufgestockt. Auch das Kerweteam hat sich beteiligt und die FSG Riedrode rundete den Betrag am Ende so weit auf, dass 1000 Euro zusammengekommen sind. „Das Geld wurde von Horst Kreiling im Namen der FSG auf das Spendenkonto der ‚Aktion Deutschland hilft‘ überwiesen für die Opfer des Hochwassers. Es war uns ein Anliegen, die Menschen dort zu unterstützen“, erklärt Kerweopa Bernd Deckenbach im Gespräch mit dieser Redaktion. cid