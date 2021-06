Auf die Leitplanke gefahren

Bürstadt. Zum Glück unverletzt ist ein 40-jähriger Bürstädter bei einem Unfall auf der B 47 am späten Mittwochabend geblieben. Die Polizei vermutet, dass der Mann aufgrund von Alkoholeinfluss gegen 23.15 Uhr zwischen Bürstadt-Mitte und Bürstadt-Ost die Kontrolle über sein Auto verloren hat und auf die Leitplanke aufgefahren ist.

AdUnit urban-intext1

Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten den Wert von mehr als ein Promille fest, deshalb musste sich der Bürstädter noch einer Blutentnahme unterziehen. Das Ergebnis steht aber noch aus. An dem Unfall auf der Bundesstraße war laut Polizei kein anderes Fahrzeug beteiligt. Sie schätzt den Schaden am weißen Kia auf rund 20 000 Euro. Damit handle es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug.

Die B 47 wurde halbseitig gesperrt, bis das Fahrzeug vom Abschleppwagen abtransportiert wurde. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Bürstadt Mitte und Riedrode, die die Einsatzstelle abgesichert und ausgeleuchtet haben. Nach rund einer halben Stunde konnten sie zurückfahren. cos