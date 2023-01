Auf die Feuerwehr warten weniger Bäume

Nordheim/Wattenheim. Manchmal sind liebgewordene Traditionen schlecht für die Vereinskasse. Das gilt auch für die nach zweijähriger Pandemiepause wieder stattfindenden Christbaumsammelaktion in Nordheim und Wattenheim. Hier werden die Bäume, Gestecke und Kränze immer am ersten Samstag nach dem Dreikönigstag abgeholt.

Doch da viele erst am Spätabend des 6. Januar, der in diesem Jahr auf einen Freitag fiel, von der Arbeit nach Hause gekommen und einige noch nicht vom Weihnachtsurlaub zurückgekehrt waren, gab es teilweise ganze Straßenzüge, in denen kein einziger Baum zur Entsorgung bereit lag.

Die Brandschützer in Nordheim (linkes Bild) und Wattenheim (rechtes Bild) waren am Samstag nach Dreikönig in den Bibliser Ortsteilen unterwegs, um die Christbäume einzusammeln. © Fellbaum

Das hielt die 15 Aktiven der Feuerwehr Wattenheim um Vereinschef Boris Morew nicht davon ab, mit der gleichen Anzahl an Jugendlichen durch den Ort zu ziehen. Vorab klingelte der Nachwuchs an den Häusern und bat um Spenden. Rollenfahrer Sven Bletzer schaffte die Bäume danach zum Sportplatz, wo sie verbrannt wurden.

Jugend sammelt Spenden

„Die Spenden werden für die Jugendarbeit verwendet“, erklärte Jugendfeuerwehrwart Björn Habel. Die Mannschaft, die sich zum Zwischenstopp am Ortsausgang Wattenheim in Richtung Nordheim zu einer Pause getroffen hatte, wurde auf das Beste verpflegt. „Küchenchef“ Willi Ochsenschläger hielt Bratwürste und Fleischpfannen bereit.

Eigentlich wollten die Nordheimer Brandschützer mit dem Einsammeln bereits um 9 Uhr beginnen. Doch da die Anzahl der Bäume so gering war, ging es auch hier erst um 10 Uhr los. Während sich Wehrführer Uwe Schmidt um das leibliche Wohl seiner 20 Leute kümmerte, leitete Jugendwart Timo Keffler den Einsatz. Die Bäume wurden in zwei Fahrzeuge verladen und auf den Grünschnittplatz nach Biblis gebracht.