Bürstadt. Auch in diesem Jahr ist Bürstadt bei der Aktion Stadtradeln dabei. Vom 1. bis 21. Mai gilt es wieder, mit dem Fahrrad so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen. Ziel dabei ist, in der Bevölkerung das Bewusstsein für das Thema Umwelt zu schärfen und die interkommunale Zusammenarbeit zu stärken. Neben dem Kreis Bergstraße werden sich zahlreiche weitere umliegende Kommunen an der Aktion beteiligen. Somit erreicht Stadtradeln interkommunal eine möglichst große Reichweite.

Für ein gutes Klima sollen die Teilnehmer möglichst viele „Radkilometer“ sammeln. Die Bürger sollen für das Fahrradfahren im Alltag sensibilisiert werden. Somit bietet die Aktion den Anstoß, bei Alltagsstrecken das Auto stehen zu lasssen und sich sportlich zu betätigen. Gleichzeitig sollen die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung in den Fokus der kommunalen Gremien gerückt werden.

Gut 60 000 Kilometer gestrampelt

In Bürstadt wurden im vergangenen Jahr 15 Teams gebildet, die insgesamt stolze 61 127 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Dies entspricht einer Einsparung von neun Tonnen CO2. Die Stadt Bürstadt ist motiviert, an die herausragende Leistung im vergangenen Jahr anzuknüpfen.

Zur Freude der Stadt Bürstadt wird sich wieder Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. für die Aktion engagieren. Sie konnte im vergangenen Jahr das Team mit den meisten Teilnehmern unter sich vereinigen und wird auch in diesem Jahr wieder mit dem „Team Sonne“ an den Start gehen.

Die Anmeldung wird für alle Teilnehmer im Internet unter www.stadtradeln.de ist ab Donnerstag, 1. April, freigeschaltet. red