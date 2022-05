Vom Kfz-Mechaniker bis zum Dachdecker, von der Pflegekraft bis zum Chemikanten – bei der Berufsinformationsbörse an der Erich Kästner-Schule (EKS) waren am 23 Betriebe vertreten – so viele wie nie zuvor. Manche kamen von außerhalb, andere direkt aus Bürstadt. Ihr Ziel war es, Auszubildende und Praktikanten für ihre Unternehmen zu gewinnen. Doch die Infobörse ist auch ein Gewinn für Haupt-,

...