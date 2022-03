Auf dem Weg zu sich selbst

Bürstadt. „Die Fotografin“ von Petra Durst-Benning gehört zu den Romanen, die in Bürstadts Bücherei St. Michael in den vergangenen zwei Jahren am häufigsten ausgeliehen wurden. „Er wird also sozusagen von den Lesern empfohlen“, schreibt Mitarbeiterin Iris Held zu ihrem Buchtipp. Der Roman ist in Papierform oder über die Onleihe der Bücherei erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie ein roter Faden zieht sich folgende Frage durch den Roman von Petra Durst-Benning: Wer darf bestimmen, wie ein Mensch sein Leben zu gestalten hat? Sie betrifft zum einen die Hauptperson Mimi Reventlow, die eine Ausbildung zur Fotografin macht und, anstatt wie es zur Jahrhundertwende üblich war, sich einem Ehemann und der Familie zu widmen, als Wanderfotografin durch die Gegend zieht.

Ihr Vorbild war immer ihr Onkel Josef, ebenfalls Fotograf, der sich im schwäbischen Leinenweberdorf Laichingen niedergelassen hat. Als er erkrankt, unterstützt Mimi ihn und übernimmt sein Atelier im Dorf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das führt zu Unruhe und Konflikten. Denn durch die unkonventionelle Art ihrer Fotografien weckt Mimi in den Dorfbewohnern und vor allem in den Kindern den Wunsch, sich selbst zu verwirklichen – und nicht nur den vorgezeigten Weg ihrer Eltern als Leinweber einzuschlagen.

Iris Held hat schon mehrere historische Romane der Autorin gelesen. Ihr gefällt, wie Durst-Benning lebendige und glaubwürdige Charaktere erschafft und die Gedanken und Entwicklungen der jeweiligen Zeit exemplarisch an ihnen aufzeigt. Die Fotografin ist der erste Teil einer Serie – und Iris Held will auf jeden Fall die nächsten Bände lesen. red