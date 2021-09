Auf dem Campus beginnen die Arbeiten am Bildungszentrum

Bürstadt. Nachdem die Tiefbauarbeiten auf dem Gelände des neuen Bildungs- und Sportcampus erledigt sind, wächst nun ganz sichtbar etwas in die Höhe: Die Stadt Bürstadt hat den Auftrag für den Rohbau des neuen Bildungszentrums vergeben, der rund 450 000 Euro kosten soll. Holz wurde für 1,4 Millionen Euro bestellt. „Damit liegen wir 144 000 Euro über der geschätzten Summe“, sagte Bürgermeisterin Bärbel Schader dem Parlament. Doch damit sei angesichts der explodierenden Preise zu rechnen gewesen. „Wir liegen noch im Budget.“ Neu geplant werde derzeit der Zugang von der Wasserwerkstraße, weil der zunächst vorgesehene Weg zu nahe an der Tartanbahn des TV Bürstadt liege. In einem Bautagebuch im Internet will die Stadt Bürstadt laut Schader bald detailliert über die Fortschritte informieren. cos

