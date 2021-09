Auch in Zeiten der Pandemie gebraucht

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim/Lampertheim. Mit viel Empathie, Optimismus und Kreativität haben sich die Ehrenamtlichen des Ambulanten Palliativ- und Hospiz im Ried (PaHoRi) auch während der Pandemie um Sterbende und Trauernde gekümmert. Das berichtete Vorsitzender Wolfgang Zeißner bei der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Riedrode.

In seiner Begrüßungsansprache berichtete er von Vorstandssitzungen, Versammlungen und Videokonferenzen. Neben einer neuen Imagebroschüre und fünf neuen Laptops, die das Land Hessen gestiftet hatte, zeigte er auch die Schattenseiten auf. So musste sich der Verein von zwei Teilzeit-Koordinatorinnen trennen, und auch Schatzmeister Otto Keller strich die Segel. Sein Amt übernahm kommissarisch Ralf Szpera. Da er sich schriftlich zum Weitermachen zur Verfügung gestellt hatte, wurde er zum neuen Kämmerer gewählt. Eine einwandfreie Kassenführung assistierten die Kassenprüfer Clements Merz und Willi Ulbricht. Die Entlastung des Gesamtvorstands erfolgte – mit zwei Enthaltungen – einstimmig.

Auch Koordinatorin Gaby Weiß-Szpera berichtete von fordernden Coronazeiten. Trotzdem konnte ein Qualifizierungskurs abgehalten werden, und man traf sich zu einem gemeinsamen Fortbildungswochenende in Burg Ebernburg. Gruppenabende, Reflektionstreffen und Fortbildungen wurden online veranstaltet. Die Ehrenamtlichen begleiteten 73 Menschen bis zu ihrem Lebensende. Zudem wurden 23 Trauerbegleitungen gezählt. „Die Anfragen von Familien steigen stetig“, führte Weiß-Szpera aus.

Gewachsene Herausforderungen

Da in der Pandemie persönliche Treffen oft nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden konnten, wurden die Herausforderungen nicht nur in der Sterbebegleitung, sondern auch bei der Trauerbegleitung größer. Gaby Weiß-Szerpa machte darauf aufmerksam, dass, im Gegensatz zur Sterbebegleitung, die Trauerbegleitung nicht gefördert wird. Deshalb rief sie zu Spenden auf, um die finanzielle Absicherung des Vereins auch in Zukunft zu sichern. Ausführlich informierte Steuerberater Dieter Bersch die anstehende, vom Finanzamt geforderte, Satzungsänderung. „Es ist eine formelle Angelegenheit“, machte er deutlich. Zudem informierte er die Anwesenden über das Gesamtvermögen und die anfallenden Kosten. Sein Fazit lautete: „Das Vereinsvermögen ist stabil“ – auch dank eines Vermächtnisses.

Hatte Vorsitzender Wolfgang Zeißner die Verpflichtung von Koordinatorin Margarete Keilmann schon als „großes Los“ bezeichnet, waren die Mitglieder nach ihrer Vorstellung sichtlich beeindruckt. Margarete Keilmann (wir berichteten) verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Hospizarbeit und wird sich die Arbeit mit Gaby Weiß-Szpera teilen.

Vom ehemaligen Vorstandsmitglied des PaHoRi, Thomas Köhler, kamen noch einige Anträge. Diese wurden durch die Berichte des Vorsitzenden und der Koordinatorin umfassend beantwortet. Auch seine Fragen zur finanziellen Situation, das Ausscheiden der beiden Halbtags-Koordinatorinnen und die Gründe für den Rücktritt des Kassenwarts konnten umfassend beantwortet werden. Fell