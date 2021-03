Bürstadt. Ihren Streit ums Thema Bürgerbeteiligung im Haupt- und Finanzausschuss (wir berichteten) haben die Bürstädter Kommunalpolitiker in der Stadtverordnetenversammlung fortgesetzt. Philipp Ofenloch (SPD) meinte, er habe zunehmend das Gefühl, „wir machen Politik an der Mehrheit der Bürger vorbei“. Er legte erneut seinen Antrag für ein Zehn-Punkte-Programm vor. Doch die Mehrheit aus CDU und FDP stimmte für ihren eigenen Änderungsantrag zum Thema. Ursula Cornelius (CDU) betonte, sie wolle erst nach der Kommunalwahl in neuer Besetzung „mit den Freien Wählern“ über eine bessere Information und Beteiligung der Bürger beraten: in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus allen Fraktionen. Sie bestätigte, dass es in der Bevölkerung immer mehr Fragen gebe, was nicht zuletzt „an den unzähligen Projekten“ in der Stadt liege. cos