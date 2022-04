Bürstadt. „Ihr könnt stolz auf euch sein“, lobte Selma Emekçi, Projektkoordination des Familienprogramms „Als Familie sind wir stark“, das das Viernheimer Lernmobil jetzt auch in Bürstadt angeboten hat, die anwesenden Frauen. Das integrative Programm richtet sich an geflüchtete und zugewanderte Familien, um mehr über Deutschland in Bezug auf Kinder- und Frauenrechte, auf Bildungssysteme und

...