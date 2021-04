Applaus für Walter Wiedemann

Bürstadt. Es kam dann doch noch festliche Stimmung auf – mitten zwischen aufgeregten Diskussionen um Posten und Vertreter bei der konstituierenden Sitzung des Bürstädter Parlaments. Als es daran ging, Walter Wiedemann nach 44 Jahren Kommunalpolitik als Ersten Stadtrat zu verabschieden, stand plötzlich der ganze Saal. Abgeordnete aller Fraktion und auch die zahlreichen Zuschauer klatschten lautstark und minutenlang. Auf eigenen Wunsch zieht sich der langgediente und mehrfach ausgezeichnete CDU-Politiker aus seinem Amt zurück. Jetzt sollen die Familie und vor allem sein Enkel Paul im Mittelpunkt stehen.

Am Vormittag hatte sich Wiedemann von den Verwaltungsmitarbeitern verabschiedet. Abends war dann das Parlament an der Reihe. Ein kleines Fest im Anschluss, wie sonst zu solchen Anlässen üblich, war wegen der Pandemie nicht möglich. „Wie werden das – sobald es geht – im „alla hopp“-Park nachholen“, kündigte Rathauschefin Bärbel Schader an, die sich mit herzlichen Worten und bewegter Stimme von ihrem Stellvertreter und engem Vertrauten verabschiedete. Wiedemann habe sich als ehrenamtlicher Erster Stadtrat politisch und mit großer Leidenschaft für Bürstadt engagiert, lobt sie.

Wiedemanns Nachfolger stand da bereits fest und saß schon den ganzen Abend neben ihm: Mit ihrer Mehrheit haben Freie Wähler, Grüne und SPD die CDU überstimmt und SPD-Politiker Werner Klag an die Spitze ihres Wahlvorschlags gesetzt. Klag gehört ebenfalls seit Jahren zum Bürstädter Magistrat. Von seinem langjährigen Weggefährten Wiedemann verabschiedet er sich mit einer angedeuteten Umarmung.

Die Mitglieder des neuen, zunächst fünfköpfigen Magistrats wurden nach vorne gebeten, sprachen ihren Eid als Beamte ehrenhalber und nahmen ihre Ernennungsurkunde entgegen. Neben Klag sind das Julia Kilian-Engert und Reinhold Tremmel, beide CDU, Christoph Lang von den Freien Wählern und Mutlu Dogan (Grüne).

Mit der kurz zuvor beschlossenen Änderung der Hauptsatzung wächst dieses Gremium auf zehn Mitglieder. Damit erhielt dann auch die FDP einen Sitz, für CDU, Freie Wähler, Grüne und SPD kommt jeweils ein Sitz dazu. Wie Timo Spreng vom parlamentarischen Büro gegenüber dieser Redaktion erläutert, muss diese Ausweitung des Magistrats zuvor aber öffentlich bekannt gemacht werden. In der nächsten Stadtverordnetensitzung werden die fünf neuen Mitglieder dann vereidigt.

Die Einführung des neuen Magistrats war auf Wunsch von Freien Wählern, Grünen und SPD vorgezogen worden. Anschließend sollten nämlich die Vertreter für Beiräte und Verbände festgelegt werden. Nach dem kleinen Festakt ging das Parlament wieder nahtlos zu Diskussionen über Ämter und Personen über.

