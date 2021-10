Anthes weiter an der Spitze

Groß-Rohrheim. Sie war lebendig und unterhaltsam, die Jahreshauptversammlung des FC Alemannia Groß-Rohreim, die traditionsgemäß im Vereinsheim stattfindet.

In personeller Hinsicht gab es hierbei kaum Änderungen: Klaus Anthes, seit 1978 schon oberster Alemanne, bleibt weiterhin Erster Vorsitzender. Er wurde ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Volker Hertweck. Auch die Wahl der anderen Vorstandsposten erfolgte nahezu einstimmig. Schriftführer Stefan Merboth erhielt ebenso das Votum aller Stimmberechtigten wie Spielausschussvorsitzender Heinz Gruber mit seinen Spielausschussmitgliedern Mike Dobry und Philipp Gundolf, Beisitzer Bernd Nolte und Jugendleiter Amatore Donatello. Vertreter des FC-Quartetts ist weiterhin Klaus Krieglstein und für die Soma zeichnet Volker Hertweck verantwortlich.

Im von Dieter Engert geführten Ältestenrat haben Friedel Avemarie, Altbürgermeister Heinz Roos, Karl Peter Menger, Karl Lutzi, Heinz Lautenbach Sitz und vor allen Dingen Stimme.

Einmal gab es jedoch eine Kampfabstimmung. Und zwar für ein Amt, für das eine solche Auseinandersetzung eher unüblich ist. Für den Posten des Vereinsrechners kandidierten nämlich nicht nur der langjährige Inhaber Claus Herbold, sondern auch der frühere Aktive Thorsten Stasiak. Die Entscheidung war letztlich eindeutig, denn bei drei Enthaltungen und zwei ungültigen Stimmen votierten 16 Vereinsmitglieder für Herbold und nur sechs für Stasiak. Dies verkündete Wahlleiter Reiner Held. Der Bergsträßer Kreisfußballwart gehört dem Verein schon seit den 1970er Jahren an. Dort war er zunächst in der Jugendarbeit aktiv, ehe er beginnend mit seiner Schiedsrichtertätigkeit den Grundstein für seine ehrenamtliche Karriere legte. Aber immerhin fungiert Thorsten Stasiak nun gemeinsam mit Marcel Niems als Kassenprüfer. „Stürmer und Torwart, eine interessante Kombination“, merkte FCA-Urgestein Heinz „Peschl“ Lautenbach süffisanterweise an.

Kritische Worte

Trotz aber der Harmonie und Einigkeit, die letztlich bei der Versammlung vorherrschte, waren auch kritische Worte unüberhörbar. Und hier ließ es sich der langjährige Vereinsaktivist Dieter Engert nicht nehmen, an die Spieler der ersten und zweiten Mannschaft zu appellieren, sie mögen sich doch mehr engagieren: „Stellt euch endlich der Verantwortung und macht euch mal Gedanken, was euer Part im Verein ist.“ Engert sprach dabei auch das leidige Thema Schiedsrichterwesen an und rief in Erinnerung, dass Reiner Held, Helmut Rach und er selbst die einzigen seien, die sich schon seit vielen Jahren für die Alemannia als Unparteiische zur Verfügung stellen und neue Schiedsrichter herzlich willkommen geheißen würden.

Aufgrund einer Satzungsänderung ging Vorsitzender Klaus Anthes in seinem Jahresbericht nur auf das Rumpfgeschäftsjahr 1. Mai 2020 bis 31. Dezember 2020 ein. In diesem Abschnitt war im Verein coronabedingt wenig los. Aber auch die traditionsreichen Veranstaltungen wie Maimarkt, Kerwe oder Nikolausmarkt fielen aus.

„Wir haben finanziell ganz schön zu kratzen“, ist Anthes nicht gerade froh über die Entwicklung.

So ist er froh darüber, dass die Finanzierung des geplanten Rasen, der auf dem bisherigen Hartplatz verlegt werden soll, in großen Teile von der Gemeinde übernommen wird. „Zurzeit laufen die Ausschreibungen. Ende des kommenden Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein, so dass wir wieder über bessere Platzkapazitäten verfügen“, so Anthes

