Anspruchsvolle Technik

Bürstadt. Eine weitere Disziplin, die beim TV Bürstadt in der Leichtathletikabteilung trainiert wird und bei EM und WM bald zu sehen ist, ist der Speerwurf. „Nach einem kurzen Anlauf ist der Speer möglichst weit zu werfen“, erklärt Ernst Becker, Leiter der Abteilung Leichtathletik.

Speerwurf Im 18. Jahrhundert haben vor allem Skandinavier den Speerwurf ausgeführt. In seiner bis heute nahezu unveränderter Form kehrte der Speerwurf 1906 in Athen (Männer) beziehungsweise 1932 in Los Angeles (Frauen) ins olympische Programm zurück. Der Erfinder der modernen Speerwurftechnik Eric Lemming führte im Mai 1906 in Deutschland beim Schwedenmeeting diesen Sport vor und stellte gleich die Weltbestleistung mit 53,90 Meter auf. Den ersten deutschen Rekord stellte im gleichen Jahr der Berliner Ernst Mallwitz mit 37,70 Meter auf. Die beiden Weltrekorde gehen mit 98,48 Meter (Jan Zelezn, 1996) und 72,28 Meter (Barbara ˙kpotáková, 2008) nach Tscheschien. Die Deutschen Rekorde holten mit 97,76 Johannes Vetter (2020) und mit 70,20 Meter Christina Obergföll (2007). Beim TV liegt der Rekord bei den Herren bei 48,62 Meter, geworfen von Heinz-Peter Kress (1992) und bei den Frauen 46,52 Meter von Sabrina Werrstein (1996). Das Schnuppertraining findet am Freitag, 1. Juli, 17 bis 19 Uhr, im TV-Stadion statt.

Der Speerwurf ist technisch äußerst anspruchsvoll, so Becker. Im Gegensatz zu anderen Wurfdisziplinen ist ein kurzer Anlauf gestattet, aus dem heraus die Phasen des Schwungholens und Abwurfs miteinander synchronisiert werden. Das Techniktraining sollte das ganze Jahr über stattfinden. Zu Anfang des Jahres werden die jeweiligen einzelnen Elemente geübt. Wenn die Wettkampfsaison dann näher rückt, steht immer mehr die Gesamtbewegung in den Vordergrund.

Vielfältiges Training

Speerwurf ist sehr schnell. Die Athleten müssen konditionell und koordinativ sehr gut sein. Die Kondition ist das Thema in den ersten Monaten des Trainingsjahres. Sprint, Tempoläufe und Sprünge gehören ebenfalls zur Ausbildung. Aber auch die Koordinationsschulung spielt eine bedeutende Rolle. Rhythmische Gymnastik und Turnen sollten Teile des Übungsbetriebes im Speerwurf sein. Das Techniktraining verlangt Frische und Fitness. Aus diesem Grund liegen solche Inhalte am Anfang einer Trainingseinheit.

Nach dem Aufwärmen und einer ausreichenden Vorbereitung beginnt der Sportler mit Imitationsübungen. Diese dienen der Vorbereitung beziehungsweise Beschleunigung von motorischen Lernprozessen, der Festigung oder Erhaltung von Bewegungsfertigkeiten. Darüber hinaus kommt das Techniktraining. Auf keinen Fall empfiehlt es sich, davor Maximalkraft zu trainieren. Eine Trainingseinheit setzt sich aus einer gründlichen Erwärmung wie Einlaufen und Dehnen gefolgt von vorbereitenden Übungen wie den Spannungsübungen für Bauch und Rücken, der Spannung und Dehnung der Schulter zusammen. Danach kommen Vorübungen der einzelnen Elemente, den methodischen Schritten zur Erlernung der Zieltechnik plus ergänzende Übungen und der Nachbereitung wie Auslaufen und eventuell nochmal Dehnen.

Der Speer ist ein schlanker, sich nach beiden Enden verjüngender Stab aus Holz, Metall, Carbon oder Kombinationen daraus. Bei den Herren ist der Speer 260 bis 270 Zentimeter und wiegt 800 Gramm, bei den Frauen ist er 220 bis 230 Zentimeter lang und wiegt 600 Gramm. Alle Speere haben eine 25 bis 30 Zentimeter lange Metallspitze. In der Mitte an der Griffstelle befindet sich eine textile Umwicklung. Die im Jugend- und Seniorenbereich verwendeten Speere sind leichter und dementsprechend auch kürzer. Es gibt mehrere Griffarten. Gemeinsam haben sie, dass zwei Finger den Griff am hinteren Ende umschließen und für den Kontakt während des Wurfes sorgen. Die am häufigsten angewandte Griffart ist der Daumen-Zeigefinger-Griff. Hier liegen der Daumen und der Zeigefinger hinter der textilen Wicklung des Speers. Alle anderen Finger liegen auf der Bindung. Weitere Griffarten sind der Daumen-Mittelfinger-Griff und der Zangengriff. Im Gegensatz zum Daumen-Zeigefinger-Griff wird hier die Wicklung des Speeres mit dem Daumen und Mittelfinger hintergriffen. Der Zeigefinger stabilisiert den Speer, indem dieser leicht gestreckt unterhalb der Wicklung anliegt. Beim Zangengriff bilden der Zeige- und Mittelfinger die Kontaktstelle. Hier dient der Daumen zur Stabilisierung seitlich auf dem Griff.