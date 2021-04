Angst vor Tests führt zu Absagen

„Unser Telefon läuft heiß, weil die Leute wissen wollen, wie es ab sofort läuft“, sagt Christiane Schnatz von der Frisurenwerkstatt in Biblis. Absagen waren auch dabei, weil etliche Kunden die Tests ablehnen. „Eine Dame, die Angst hat, konnte mein Mann überzeugen, weil er ihr im Hof an sich selbst gezeigt hat, wie so ein Selbsttest funktioniert“, sagt die Chefin und lacht. Den Test können ihre

...