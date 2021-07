Angst vor Geruchsbildung

Zum Wertstoffhof auf dem Gelände der ehemaligen Biogasanlage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hat man die Vergangenheit vergessen? Die Biogasanlage wurde unter anderem wegen der Geruchsbildung der gelagerten Teile angeprangert. Die Verkehrsführung der Umgehung war beanstandet worden. Nun hat man geplant, den Wertstoffhof auf das Gelände zu verlagern.

Die Häuser der Anwohner sind in der nächsten Nähe. Wie will man diese vor dem Geruch schützten? Die Anwohner sollen nicht immer bei einer Neugestaltung oder Änderung einberufen und gefragt werden. Was soll das? Hat man aus der Vergangenheit gelernt?

Das ehemalige städtische Betriebshofsgelände und der Wertstoffhof soll für ein Gewerbebetrieb (eventuell Funiture) eingesetzt werden oder ist es für eine neue Lagerhalle vorgesehen?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ist dies nicht besser für das Gelände, die ehemaligen Biogasanlage zu verwenden, da es keine Abgase bildet? Was hat sich seit dieser Zeit verändert?