Angebote in Bürstadt und Biblis

Bürstadt/Biblis. Der Kreis Bergstraße bietet Impfungen vor Ort in Bürstadt und Biblis an. Verwendet wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal gespritzt werden muss. Zu den Terminen können alle Menschen ab 18 Jahre kommen, die noch nicht geimpft sind. Es bedarf keiner Anmeldung.

Am Freitag, 3. September, macht das mobile Impfteam in Bürstadt Station. Vor dem Edeka in der Mainstraße 137 besteht von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich ganz unkompliziert einen Piks abzuholen. Am Montag darauf, 6. September, haben alle Impfwilligen von 8.30 bis 15 Uhr Gelegenheit, sich ihre Dosis von Johnson & Johnson abzuholen. Dann macht das Impfteam Station am Parkplatz des Bürgerzentrum Biblis in der Darmstädter Straße 4 bis 6. red