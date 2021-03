Bürstadt. In der Pfarrgruppe Bürstadt gibt es neben den traditionellen Gottesdiensten an den Kar- und Ostertagen auch Angebote für Kinder und Familien. Der Kinderkarfreitag findet in diesem Jahr nicht als gemeinsamer Gottesdienst statt. Am Karfreitag, 2. April, zwischen 10 und 12 Uhr sind die Familien eingeladen, einzeln als Familie verschiedene Stationen im Pfarrgarten St. Peter zu besuchen und so den Weg Jesu vom letzten Abendmahl bis zum Kreuz nachzuempfinden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Kontaktdaten werden vor Ort aufgenommen. Startpunkt ist vor dem Gemeindezentrum St. Peter.

Am Ostersonntag, 4. April, findet um 10.30 Uhr ein Kinder- und Familiengottesdienst zu Ostern statt, der gemeinsam als Videogottesdienst über Zoom gefeiert wird. Die Einwahldaten sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden. Der Familiengottesdienst am Sonntag, 11. April, entfällt dafür. red