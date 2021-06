Angebote für Familien

Bürstadt. Am Wochenende finden in Bürstadt zwei besondere Gottesdienste im Pfarrgarten St. Peter statt. Am Samstag, 12. Juni, wird die Vorabendmesse nicht in der Kirche gefeiert, sondern als Familiengottesdienst im Freien. Es spielt die Band GenSpirito. Die Kommunionfamilien sind besonders eingeladen, für sie sind Plätze reserviert. Alle anderen melden sich im Pfarrgruppenbüro unter 06206/61 87 an oder über die Homepage www.pfarrgruppe-buerstadt.de.

„Wachsen wie ein Senfkorn“ ist das Thema des Mini-Gottesdienstes, der am Sonntag, 13. Juni, um 10.30 Uhr im Pfarrgarten St. Peter stattfindet. Kinder vom Baby bis zur zweiten Klasse sind eingeladen, mit ihren Familien zu musizieren, zu singen, zu beten und eine Bibelgeschichte zu hören. Eine Anmeldung ist nicht nötig. red